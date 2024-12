Instagram/@mariahcarey Mariah Carey dá início à temporada de Natal com look vermelho e árvore dourada





O Natal já está no ar! Neste domingo (1º), Mariah Carey deu início à temporada natalina com um vídeo divertido, em que aparece desfilando com um look todo vermelho, enquanto uma árvore dourada ilumina o cenário ao fundo.

Ela ainda compartilhou na legenda: "Entrando em dezembro assim..."





Com o sucesso atemporal de All I Want for Christmas Is You , lançado em 1994, que volta a conquistar as plataformas de música todo fim de ano, Mariah foi coroada pelos fãs como a "Rainha do Natal".

Um fã não hesitou em comentar: "A diva está oficialmente descongelada 😍".

A conexão de Mariah com o Natal é tão forte que, além de sua música icônica, ela lançou o livro infantil The Christmas Princess: It's Full of Wonder , que celebra a magia da época. Em suas redes sociais, a cantora falou sobre a obra:

"‘The Christmas Princess’ é um conto de fadas para os apaixonados pelo Natal de todas as idades. A pequena Mariah representa minha criança interior acreditando em sua própria visão. Ela simboliza todas as crianças, especialmente aquelas que se sentem excluídas e lutam para acreditar em si mesmas", explicou Mariah.