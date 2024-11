Reprodução: Instagram Kt Gomez, Ananda e Ana Paula Minerato

Kt Gomez utilizou as redes sociais na última quinta-feira (28) para se pronunciar a respeito dos rumores a uma traição a Ana Paula Minerato com a cantora Ananda , que foi alvo de racismo pela influenciadora . O rapper desabafou e deu a sua versão da história.



"Eu vim aqui hoje comentar um tópico desse vídeo que a Ana postou. Tenho condições de comentar todos os outros, mas eu acredito que eu não vejo necessidade. Um tópico em si que me pegou foi que eu a traí com a Ananda e isso não é verdade", iniciou ele.

O artista, então, explicou que se envolveu com Ananda depois de ter terminado com Minerato. "A gente terminou ali eh final de agosto, começo de setembro, e a gente rompe mesmo. Quando termina ali, aí eu começo a conversar com a Ananda, eu estava convidando ela [Ananda] meses atrás pra fazer uma música comigo".

"Depois que termino com a Ana, ela [Ananda] vem para São Paulo para gravar clipes e tudo o mais, a gente se encontra, não fica, sai junto. Ela é bem cautelosa com isso, a Ananda, não é uma pessoa que sai ficando com todo mundo por aí", defendeu ele. "Ela não ficou comigo, a gente conversou, voltei para casa, ela foi para o hotel. Aí eu a convido pra ficar na minha casa, tem mais de um quarto e tudo mais", acrescentou.

Kt também esclareceu sobre o romance com Ananda: "Neste dia que a gente sai, a gente fica. E aí é passamos alguns dias bem, bacanas na minha casa e era algo promissor, sim", disse. O rapper contou que desejava namorar com a cantora.

"Da minha parte eu queria muito e da parte dela eu acho que também, pensávamos em namorar. Mas a Ananda é uma pessoa muito muito correta", afirmou.

O músico recordou que um dos motivos que fez a cantora não continuar com ele era o seu antigo relacionamento com Ana Paula Minerato: "Ela sabia que eu ainda tinha contato com a Ana e, de fato, eu ainda tinha. Tinha coisas minhas ainda no apartamento que eu tinha alugado com a Ana, então a gente tinha conversas ali. Aí Ananda preferiu não continuar e meu lance com ela termina, relatou.

"Mas eu quero deixar claro que houve, sim, interesse da minha parte em ter uma relação com Ananda. E só vim falar sobre isso pra tirar essa ideia de que foi um lance, uma traição. A Ananda não é disso", expressou ele.

O artista explicou que não publicou momentos ao lado de Ananda por um pedido da própria performer. "Não postei nada disso da gente ficando, beijando. Ela não queria que a imagem dela estivesse já atrelada a mim, tão rápido depois do término. Ela é uma pessoa muito conservadora com relação a isso", falou. "Não foi uma simples traição, uma ficada, teve uma troca bem legal, conversamos muito e reafirmo que eu estava disposto a ter uma relação com ela, mas por opção dela e motivos dela, não tivemos essa relação", complementou.

"No vídeo da Ana ela fala que eu falei mal da Ananda pra ela. Mas nesse microáudio, o terrível áudio vazado, ela fala: 'por que você tem tanto cuidado com ela?'. Se referindo a Nanda. E acredito que esse 'tanto cuidado' é empírico e, nas diversas vezes que conversamos sobre Ananda, eu sempre reforcei que ela era uma pessoa legal", concluiu ele.

Assista ao vídeo na íntegra: