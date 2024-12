Instagram/@vanderjames Ator de "Dawson's Creek" lança camisetas para custear tratamento contra câncer



O ator James Van Der Beek , de 47 anos, conhecido pelo papel icônico na série Dawson's Creek , revelou que está vendendo camisetas personalizadas para ajudar a custear seu tratamento contra o câncer colorretal , diagnóstico que tornou público no mês passado.

As camisetas, com temática de futebol americano e autografadas por Van Der Beek , foram criadas em comemoração aos 25 anos do filme Marcação Cerrada, no qual ele protagonizou.





O ator anunciou que todo o lucro será destinado ao pagamento de seu tratamento e ao apoio de outras famílias afetadas pela doença. “100% dos meus lucros irão para ajudar famílias que estão se recuperando do fardo financeiro causado pelo câncer — inclusive a minha”, explicou.

James é casado com Kimberly Van Der Beek , com quem tem seis filhos: Olivia, de 14 anos; Joshua, 12; Annabel, 10; Emilia, 8; Gwendolyn, 6; e Jeremiah, de 2 anos.