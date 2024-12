Instagram/@_dannyofc1 "Princesa do Brega Funk", Danny Maria comove web ao anunciar morte do filho





A cantora Danny Maria , conhecida como a "Princesa do Brega Funk" , emocionou os seguidores ao desabafar sobre a perda de seu filho, Lohan , fruto de seu relacionamento com o influenciador Luan Donato.

No último domingo (1º), Danny compartilhou nas redes sociais que havia passado por um procedimento de emergência devido à fragilidade do colo do útero, que não suportava o crescimento do bebê. "Foi necessário costurar o útero" , revelou ela.

Posteriormente, a cantora registrou momentos do nascimento do menino, compartilhando a dor da despedida com seus fãs e recebendo inúmeras mensagens de apoio.





"Você vai estar em mim para sempre! Eu te amarei eternamente por toda a minha vida. Não entendo o porquê, mas sei que os planos de Deus são maiores! Você fez o seu papel e me ensinou tudo que eu não sabia, me fez conhecer um amor que eu nunca tinha sentido antes e agora você está marcado aqui. Você tinha os meus traços, meu nariz, minha boca… traços do seu pai que já sabíamos que você puxaria dele. Você era perfeito meu amor, a coisa mais linda do nosso mundo! Obrigada, meu filho, pelo tempo que passamos juntos e por ter me feito a mulher mais feliz do mundo por ter carregado você comigo. Te amamos, Lohan!", postou ela na legenda.

O sexo do bebê havia sido revelado no dia 9 de novembro, durante um chá revelação.