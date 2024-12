Instagram/Reprodução Remake de Vale Tudo traz nova geração de galãs em estreia marcada para 2025





O aguardado remake de Vale Tudo , com estreia prevista para março de 2025, promete não apenas uma releitura da icônica música de Cazuza na abertura, mas também a revelação de novos talentos na televisão brasileira.

Após 37 anos da exibição original, a trama das nove apresenta um elenco repleto de estreantes e jovens promessas, incluindo cinco novos galãs que já despertam curiosidade. Confira os destaques:





1. Ricardo Teodoro

Aos 36 anos, Ricardo Teodoro, o mais velho do grupo, é uma novidade na TV. Mineiro, ex-garimpeiro e bilheteiro, o ator conquistou o papel de Olavo após ser premiado como Melhor Ator Revelação no Festival de Cannes por sua performance no filme Baby.





2. Pedro Waddington

Filho da atriz Helena Ranaldi e do diretor Ricardo Waddington , Pedro Waddington, de 26 anos, dará vida a Thiago Roitman , filho de Heleninha (Paolla Oliveira) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) .

Modelo e ator com experiência no teatro, ele estreia nas novelas com um personagem sensível e cheio de camadas.





3. Felipe Ricca

Com 24 anos, Felipe Ricca segue os passos dos pais, Adriana Esteves e Marco Ricca . Ele interpretará Mário Sérgio , papel que alavancou a carreira de Marcos Palmeira na primeira versão. Felipe já participou da série Pedaço de Mim, contracenando com Juliana Paes e seu padrasto , Vladimir Brichta.





4. Lucas Leto

Após se destacar no remake de Pantanal, o baiano Lucas Leto , 26, assume o papel de Sardinha, braço direito de Solange Duprat (Alice Wegmann) . Além de ator, Lucas é conhecido por sua representatividade, sendo assumidamente bissexual.





5. Breno Ferreira

Encerrando a lista, Breno Ferreira , irmão do ator Dan Ferreira e namorado da atriz Clara Moneke, viverá André, personagem que marcou a estreia de Marcello Novaes. Aos 26 anos, Breno já coleciona atuações em séries e trilha seu caminho como ator e músico.