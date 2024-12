Reprodução/Instagram Integrantes do grupo Menos é Mais





O show do grupo de pagode Menos é Mais foi interrompido neste sábado (30) após uma grande confusão, envolvendo disparos de arma de fogo, em um parque aquático em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o grupo se apresentando no palco quando são ouvidos sons semelhantes a disparos. Imediatamente, os músicos interrompem a performance e são orientados por um segurança a deixar o local com urgência. Enquanto parte do público entra em pânico e tenta fugir, outros continuam cantando, sem perceber a gravidade da situação.

Testemunhas relatam que os disparos teriam ocorrido após uma briga, quando um indivíduo teria sacado uma arma. Outros vídeos compartilhados pelo portal Paraná Pop mostram uma pessoa, aparentemente baleada, recebendo atendimento dos bombeiros. A Guarda Civil também esteve presente no local para dar apoio e controlar a situação.