Foto: Divulgação Gabriela Loran

Após conquistar o coração dos noveleiros de plantão com a personagem Maitê no remake de Renascer , Gabriela Loran possui dois projetos no mundo das séries lançados no segundo semestre de 2024: Arcanjo Renegado , drama policial que aborda a trajetória de Mikhael (Marcelo Mello Jr.), um sargento que comanda a equipe do BOPE no Rio de Janeiro, e Body By Beth , uma comédia protagonizada por Marisa Orth e centralizada em uma academia carioca.

Em conversa com o IG Gente , a atriz de 31 anos falou sobre o retorno de sua personagem, Giovanna, à terceira temporada da série de ação. Na obra, ela vive a chefe de gabinete de Maíra (Cris Vianna), presidente da ALERJ. “Essa personagem é tão sutil e tão poderosa [...] A gente sabe que a Giovanna é uma pessoa trans, mas não define a Giovanna. A história dela não gira em torno da identidade de gênero dela”, afirmou.

Relação com colega de elenco

Cris Vianna contracena diretamente com a artista, que comentou a respeito de sua relação com a veterana: “Eu aprendo muito. Eu sou um tipo de atriz que eu falo que eu nunca estou satisfeita, porque eu estou sempre querendo mais, querendo mais”, confessou.

“Trabalhar com a Cris me permite isso. Eu aprendo muito com ela. A Cris é uma mulher poderosa, é uma mulher que carrega com ela uma ancestralidade, um poder que você, só de olhar ,você já entende tudo isso”, declarou. Nas próximas temporadas de Arcanjo Renegado , Gabriela Loran ganhará mais destaque na série. “Ela vai ocupar esse lugar de maior relevância”, entregou ela.

Importância de sua personagem

Pode-se dizer que Gabriela está colhendo os louros de seu esforço. É que desta vez, ela encara um grande desafio na carreira: dar vida a um personagem com maior destaque na trama.

“Na história da teledramaturgia brasileira, nunca teve um personagem trans num cargo de poder maior do que a Giovanna. Eu sou a primeira a viver uma personagem nesse cargo tão elevado de poder e de status ”, ressaltou.

Além do seriado de ação, Loran lembrou sua amizade com Marisa Orth que ficou ainda mais forte após atuar ao seu lado no sitcom. “Em, Body by Betty , tive o presente de atuar com ela. Viramos amigas porque, logo depois da série, eu fui pra Tailândia fazer minha cirurgia e ela Marisa já havia ido pra Tailândia, então a gente trocou muitas figurinhas”, contou.

Foto: Divulgação Gabriela Loran e Cris Vianna vivem, respectivamente, Giovanna e Maíra em "Arcanjo Renegado"





Resposta aos preconceituosos



Em fevereiro deste ano, a atriz viajou à Tailândia para realizar uma cirurgia de redesignação sexual . Inclusive, chegou a mencionar as mensagens de ódio que recebe por conta de sua orientação sexual em suas redes sociais. No mês do orgulho LGBTIQIAPN+, ela fez um apelo e repudiou esses ataques transfóbicos que recebeu.

Agora, avalia como se sente depois do preconceito sofrido: “Eu estou bem porque eu estou completa, estou feliz e, para além disso, tem uma rede de apoio muito forte, que é minha família, meus amigos”, reconheceu.

“O mundo pode te destruir lá fora, mas quando você volta pra casa, tem o meu pai me ligando, me chamando de filha [...] Acho que estou na melhor fase da minha vida”, acrescentou. Em relação aos haters, a artista rebateu: “Não tenho medo do tribunal da internet, porque eu sei quem eu sou”.