A TV Globo está em avançadas negociações para garantir os direitos de transmissão aberta do tão aguardado show de Lady Gaga em Copacabana, previsto para maio de 2025.

De acordo com informações da Folha de S.Paulo , as conversas com a Prefeitura do Rio de Janeiro também estão progredindo, e o contrato definitivo deverá ser assinado em 15 de dezembro.

Além da transmissão na TV aberta, a emissora carioca negocia a exibição do evento no canal Multishow , da TV paga, e na plataforma de streaming Globoplay. A Globo busca repetir o sucesso da transmissão do show de Madonna, que, em maio deste ano, obteve ótimos índices de audiência em todo o Brasil.

Vale lembrar que, durante sua turnê "Born This Way Ball" , Lady Gaga já esteve no Brasil, e em 2017, a cantora de "Shallow" precisou cancelar sua apresentação no Rock in Rio devido a uma grave crise de fibromialgia.