Instagram/@rafakalimann 30/11/2024 Rafa Kalimann brilha em mini desfile na Cidade do Samba





O Carnaval de 2025 ainda nem chegou, mas Rafa Kalimann já entrou no clima! A musa da Imperatriz Leopoldinense brilhou na noite desta sexta-feira (30) durante o mini desfile na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro.

Com um visual que chamou a atenção, Rafa escolheu um look branco com transparência, completado por um salto prata que combinava perfeitamente com o estilo ousado.

Esbanjando simpatia e energia, ela sambou, suou e cantou no seu segundo ano desfilando pela agremiação carioca, mostrando todo seu carisma na Avenida.