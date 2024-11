Instagram/@sabrinasato 29/11/2024 Sabrina Sato e Duda Nagle se unem para festejar o aniversário da filha





Apesar da separação, Sabrina Sato e Duda Nagle se reuniram com suas famílias nesta sexta-feira (29) para celebrar os seis anos de Zoe , filha do casal. A festa contou com a presença de Leda Nagle , mãe de Duda , e de Omar Rahal e Kika Sato, pais de Sabrina.

Nas redes sociais, Duda compartilhou uma mensagem emocionante para a filha: "Parabéns, filhinha! Te desejo tudo de bom, muita saúde, sorte, prosperidade, sabedoria e muitos anos de vida. Te amo! Conte sempre comigo". Sabrina também fez uma homenagem carinhosa: “Viva nossa Zozo!"

Sabrina e Duda se separaram em março de 2023, após sete anos juntos. Em fevereiro deste ano, a apresentadora assumiu seu namoro com o ator Nicolas Prattes.