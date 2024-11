Reprodução/Instagram Lais Caldas

Com a chegada do verão, muitas celebridades já se preparam para exibir corpos esculturais. Enquanto algumas apostam em treinos intensos e dietas, outras optam por tratamentos estéticos avançados. É o caso da ex-BBB Laís Caldas , que recentemente realizou uma harmonização de glúteos, combinando tecnologia e estética para aprimorar ainda mais suas curvas. A informação foi divulgada primeiro pela jornalista Fábia Oliveira , colunista do Metrópoles.





O procedimento, realizado por uma dermatologista, utiliza ácido hialurônico e bioestimulador de colágeno com produtos absorvíveis para aumentar o volume e tratar a flacidez na região dos glúteos. A técnica tem ganhado popularidade entre influenciadoras e promete resultados impressionantes. Apesar de ainda não ter compartilhado a novidade com os seguidores, a coluna teve acesso a imagens do antes e depois, além de detalhes do procedimento.

A ex-BBB, que está noiva de Gustavo Marsengo desde o pedido realizado na noite de Natal de 2022, segue aproveitando a nova fase da vida. A cerimônia do casal está prevista para 2025, e os dois têm investido em cuidados pessoais. Recentemente, Gustavo realizou um transplante capilar, acompanhado de perto por Laís.

Reprodução/Instagram Bumbum da Lais Caldas