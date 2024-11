Reprodução/Instagram Nego Di

O Ministério Público do Rio Grande do Sul apura se Dilson Alves da Silva Neto , conhecido pelo nome artístico de Nego Di , infringiu condições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao obter liberdade provisória na última quarta-feira (27).

De acordo com as informações de Ullisses Campbell, jornalista e colunista do jornal O Globo, uma das medidas cautelares determinadas pelo STJ é que Nego Di não frequente ou utilize redes sociais.

No entanto, o Ministério Público avalia se a exigência foi violada após a publicação de uma foto no Instagram das advogadas de defesa do influenciador, Tatiana Vizzotto Borsa e Camila Kersch Rodrigues. Isso porque na imagem, o famoso aparece ao fundo, sorrindo, enquanto as defensoras comemoram a soltura com taças de espumante.





O humorista e ex-BBB, de 30 anos, foi preso em julho deste ano, acusado de estelionato qualificado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, ele teria lesado mais de 370 pessoas, gerando um prejuízo superior a R$ 5 milhões. A defesa de Nego Di argumentou que a proibição de se manifestar nas redes sociais se refere apenas às redes sociais do próprio cliente.

Apesar disso, as advogadas removeram as imagens em que Nego Di aparecia de perfis de terceiros. A decisão do STJ, entretanto, utiliza termos amplos, como “não frequentar e usar redes sociais”, o que deixa margem para diferentes interpretações. A proibição foi motivada pelo fato de que as redes sociais teriam sido utilizadas para a execução dos crimes.

Após deixar a Penitenciária Estadual de Canoas, Nego Di participou de uma confraternização com churrasco, samba e bebidas alcoólicas, eventos registrados por amigos e familiares em redes sociais, mas que também foram posteriormente excluídos, ainda segundo a reportagem de Ullisses.

Nego Di é acusado de envolvimento em fraudes realizadas por meio do site Tadizuera, entre março e julho de 2022. As vítimas adquiriram produtos como televisores e celulares, mas não receberam os itens nem reembolsos. Ele ganhou projeção nacional em 2021, ao participar do Big Brother Brasil, mas foi eliminado com alta rejeição.