Reprodução/Globoplay Gracyanne Barbosa

A influenciadora digital fitness Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre sua separação com o cantor de pagode Belo durante participação no documentário " Belo - Perto Demais da Luz", que o Globoplay disponibilizou nesta quinta-feira (28). Na entrevista, a ex-esposa do artista admitiu que o traiu e deu detalhes sobre a separação.



Gracyanne não teve rodeios em admitir que traiu o então marido com o personal trainer Gilson de Oliveira, hoje confinado em "A Fazenda 16". Belo e a musa fitness foram casados por mais de 15 anos e se separaram em abril deste ano.

Ela afirma no documentário: "Quando Leo Dias me ligou para saber da traição, eu disse: é verdade". Ela continua: "O Leo me falou que ele já sabia há um tempo, que já tinha a informação". Além de Gracyanne, Leo Dias também comentou o caso na série documental, que já tem quatro episódios disponibilizados na plataforma.

"No dia do show do Soweto, quando saiu a notícia [da separação], a gente já estava separado. Eu já estava com outra pessoa, ele também. Ele preferiu se manter calado, fazer um show maravilhoso e chorar. Não sei o motivo do choro, mas não foi pela separação, porque isso já tinha acontecido", explica.

Entretanto, Gracyanne alfineta o ex-marido: "Ao mesmo tempo que ele faz as coisas porque sabe que vão dar certo - e esse choro deu muito certo, deixou o show mais caro -, foi lindo. Parabéns, tem que reverter para o lado bom. Só que, quando você coloca a cabeça no travesseiro, não está em paz".

Segundo Gracyanne, Belo mentia compulsivamente: "Eu só sei o que ele realmente gosta e quem ele é porque dormi e acordei ao lado dele. Porque ele não fala, não assume. Ele mente, mente compulsivamente, mente o tempo todo".

"="E não estou falando de traição ou de relacionamento entre homem e mulher, porque acho que as pessoas vão ver e pensar 'ah, ele traiu'. Não tem nada a ver, esse nunca foi o nosso problema. Mas ele mente sobre coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa nos olhos, saber a verdade e vê-la mentir para você", continua.

Início conturbado

A musa relembro como foi o início do namoro com o cantor: "Ele me seguia em Copacabana. Eu ia muito à praia nesse período, e ele ficava escondido atrás do orelhão. O Belo, superconhecido. Ele ainda enfrentava o problema de dormir na cadeia, então era uma pessoa que não aparecia muito na rua. E ele ficava ali, me olhando, procurando... realmente foi insistente".

Ela então lamenta: "Ele estava vindo de um término complicado com a Viviane. Já tinha saído na mídia que eles estavam separados. E a gente chegou a ficar juntos, mas começaram a sair notícias de que eu era a pivô. Na época, erradamente, me mantive calada, respeitando uma história que não era minha".

Gracyanne conclui que o desgaste, no entanto, foi o fator principal para o fim da relação: "Eu não queria fazer isso, queria chegar aqui e dizer: 'Ele é maravilhoso, foi um casamento incrível'. E, sim, foi um casamento incrível, mas ele mentiu para mim a vida inteira. Ele precisa cuidar da mente. Chegou um momento em que eu já não tinha mais vontade de dizer: 'Poxa, fala a verdade'. Não tinha mais essa vontade. Fui me afastando, e ele também. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto acabou".