Reprodução/Divulgação Liziane e Chris Brown

A influenciadora digital Liziane Gutierrez voltou aos holofotes ao ser destaque no documentário "Chris Brown - Uma História de Violência". Durante a participação, ela relembrou o episódio em que foi agredida pelo cantor em uma festa nos Estados Unidos.

"Quando vi o Chris Brown pela primeira vez na festa, ele estava agindo de forma extremamente estranha. Assim que me viu com o telefone na mão, Chris Brown foi até mim e socou meu rosto. O segurança pegou meu celular e me tirou da festa", declarou Liziane no documentário.





Apesar de admitir que seu comportamento não foi exemplar, ela condenou a atitude do artista: "Não estou dizendo que foi certo o que fiz, mas isso não lhe dá o direito de me dar um soco na cara", enfatizou.

A detenção e o desabafo sobre Chris Brown geraram discussões nas redes sociais. Enquanto alguns internautas criticaram o histórico do cantor, conhecido por outros casos de agressão, outros questionaram a veracidade das acusações feitas no documentário. Liziane Gutierrez ganhou notoriedade ao participar de programas como A Fazenda.