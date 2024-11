Reprodução X, antigo Twitter MC Mirella posa nua em uma lareira





A cantora MC Mirella deixou seus seguidores impactados ao compartilhar, em suas redes sociais, um vídeo exibindo o resultado de um bronzeamento com um método inovador.





Na publicação, ela destacou o procedimento exclusivo: “Não fala do meu bronze! 😌 @jresteticaebronze ‘método bad mi 2D’, novo método tendência para arrasar no final do ano e ser diferenciada 😌. Agendamentos WhatsApp 11 98960-1230 | bronze duplex por 149,90 (igual o que eu fiz). Mas tem bronze a partir de 90$ até sábado. Aproveitem!!!”

Os comentários foram cheios de elogios e empolgação, com mensagens como: “Maravilhosa!!!”, “Affffff perfeitaaaa”, “Tão linda!”.