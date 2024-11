Reprodução: Instagram Vera Fischer

Vera Fischer celebra 73 anos nesta quarta-feira (27). A veterana possui um catálogo extenso de obras, nas quais ela já viveu mocinhas e vilãs em novelas, filmes e séries. Relembre abaixo 5 papéis de destaque da atriz .

Irina em Salve Jorge

Em 2013, no sucesso de Gloria Perez, a artista interpretou a personagem Irina, que comandava uma boate e participou do esquema de tráfico de mulheres na Turquia. Na trama, ela colaborava com os vilões Livia (Cláudia Raia), Wanda (Totia Meirelles) e Russo (Adriano Garib).

Helena em Laços de Família

Conhecida por ter vivido uma das 'Helenas' de Manoel Carlos, em Laços de Família , sua personagem era uma empresária bem sucedida e mãe de Camila (Caroline Dieckmann). Em determinado ponto da obra, ela passa por um momento difícil: a descoberta de leucemia da filha.

Chiara em Caminho das Índias

Sucesso de público e crítica, Caminho das Índias contou com a participação de Vera Fischer. No folhetim, ela interpretou Chiara, uma mulher dócil. Sobre sua personagem, ao Gshow, a artista disse: “Tô adorando o meu personagem. Vai ser exótico, divertido, e ela é muito sexy. Além do mais, eu estava morrendo de saudade de atuar".

Jocasta em Mandala

Na novela, que se baseava no Complexo de Édipo, a veterana vivia Jocasta, uma mulher que estava em busca de seu filho. Por tratar de temas polêmicos, o folhetim passou por tentativas de censuras, como a cena em que a protagonista e seu filho (Felipe Camargo) se beijam.

Anna em Amor Estranho Amor

No longa-metragem de Walter Hugo Khouri, Vera Fischer viveu a protagonista Anna. Em Amor Estranho Amor , a veterana contracenava com Tarcísio Meira, que intepretava Dr. Osmar. O filme também se tornou conhecido por conta de uma cena erótica com Xuxa, de 18 anos, e Marcelo Ribeiro, que tinha 12.

Barbara em Eu Te Amo

Na obra protagonizada por Sônia Braga e Paulo César Peréio, a veterana vivia Barbara Bergman. Eu Te Amo acompanha Maria e Paulo, dois jovens que possuem um amor tórrido e se envolvem em questões amorosas.