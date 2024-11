Reprodução: Instagram Andrea de Andrade

Andrea de Andrade, conhecida como a “ Rainha das Supercoxas ”, deu o que falar ao publicar um carrossel de fotos que destacavam suas coxas. A rainha de bateria da Porto da Pedra possui uma rotina intensa de exercícios para o Carnaval .

Sobre os momentos que antecedem a festividade, ela afirmou: "Falta pouco para o Carnaval, e a preparação está a todo vapor. Cada treino, cada ensaio, tudo é feito com muito amor e dedicação para levar o melhor para a avenida".

Além da Porto da Pedra, a artista é musa da Vila Isabel. Amante das celebrações carnavalescas, a rainha das supercoxas apostou em um top estilizado em forma de coração com lantejoulas pratas e brilhantes.

Com a preparação alinhada aos exercícios físicos, a empresária de 38 anos se organiza para encarar a Sapucaí com fôlego, já que irá se apresentar com duas escolas de samba em 2025.

