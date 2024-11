Reprodução/Instagram Andressa Urach

A atriz e influenciadora Andressa Urach ganhou as páginas do jornal britânico Daily Mail nesta semana. A publicação destacou o episódio recente em que a brasileira precisou ser hospitalizada após sentir fortes dores pélvicas, consequência de uma gravação de conteúdo adulto com oito homens. O caso chamou atenção internacional pela repercussão nas redes sociais e pelos detalhes inusitados compartilhados pela artista com seus 4,4 milhões de seguidores no Instagram.





Na semana passada, Urach revelou que as dores começaram após a gravação da cena, mas tranquilizou os fãs ao informar que realizou exames e recebeu alta médica. Mesmo em tom de brincadeira, ela deixou claro que o trabalho exigiu bastante de seu corpo. A publicação britânica ressaltou como Andressa Urach vem se destacando por sua postura controversa e pelo conteúdo provocativo.

A atriz não apenas expõe os bastidores de sua carreira, como também confronta normas sociais e religiosas. Recentemente, ela revelou que passou por uma cirurgia para dividir sua língua em duas partes, em uma tentativa de desafiar padrões religiosos. O Daily Mail ainda enfatizou a polêmica em torno de Urach envolver seu filho, Arthur, de 19 anos, na produção de seus vídeos adultos. A decisão dividiu opiniões, com alguns fãs elogiando sua autenticidade e outros expressando indignação.