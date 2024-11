Reprodução/Instagram Andressa Urach com rosto machucado

Uma confusão entre Andressa Urach e Juju Ferrari marcou a madrugada desta terça-feira (26) em uma festa na Mooca, zona leste de São Paulo. As duas, que têm um histórico de desentendimentos, trocaram agressões físicas na pista de dança, e Urach precisou ser levada ao hospital após sofrer um corte no rosto que exigiu pontos.

O desentendimento começou quando Juju dançou perto de Andressa. Incomodada, Andressa cuspiu em Juju, que revidou com um tapa. A briga rapidamente escalou, e Urach sofreu o ferimento no lado direito do rosto. Nas redes sociais, Andressa deu a versão dela do ocorrido e não poupou críticas.





"Totalmente desnecessário a Juju ir à festa do meu empresário. Achei desnecessário ela ficar debochando da minha cara, me afrontando. Minha vontade era ter dado uma voadora, mas não posso me envolver em agressões físicas nesta fase da minha vida. Ela levou uma cuspida, cortou minha cara, mas o que é dela está guardado", disse ela.

Andressa já havia se envolvido em outras discussões públicas com Juju Ferrari, inclusive durante um aniversário em outubro. A festa desta madrugada, organizada para o lançamento de uma casa de apostas, acabou se tornando palco de mais um conflito entre as duas.