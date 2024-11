Reprodução: Instagram Isadora Ribeiro

Isadora Ribeiro , conhecida por ter sido musa de abertura do Fantástico nos anos 1980, esbanjou sensualidade durante momento na piscina . No último domingo (24), a artista publicou um vídeo no qual aparece aproveitando o dia.

"As pessoas sempre dizem que é só glamour. Até que isso acontece", escreveu ela na legenda do vídeo. No registro, a atriz de 59 anos aparece entregando carão na beira da piscina momentos antes de cair na água.

Nos comentários, os internautas a enalteceram pelo momento. "Lembrei agora da abertura do Fantástico", recordou um usuário. "Sempre líndissima e maravilhosa", aclamou um segundo. "Uau, uma sereia", acrescentou uma terceira.

"Linda! Sempre será a garota do Fantástico", disse um quarto. Além do programa dominical, ela também participou da cena de abertura da novela Tieta , que será reprisada após o término de Alma Gêmea .

















Reprodução: Instagram Isadora Ribeiro