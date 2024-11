Reprodução/Globo Maria Beltrão

Durante a participação no programa Lady Night, Maria Beltrão se viu em um momento desconfortável e hilário ao responder a perguntas íntimas de Tatá Werneck . A apresentadora fez um "checklist" de sexo utilizando metáforas, mas a jornalista não entendeu as perguntas e provocou risos na plateia com as respostas inusitadas.

Werneck começou com uma pergunta sobre "cozinhar sozinha", uma metáfora para masturbação, mas Beltrão, sem compreender, respondeu de forma sincera: "Não". A confusão gerou gargalhadas. Ela ainda aproveitou para desabafar sobre suas habilidades culinárias, dizendo que "cozinha pouco" e gostaria de cozinhar mais.





A situação se desenrolou com Beltrão ainda sem entender a metáfora e brincando que, se seu marido pedisse algo especial, ela cozinharia para ele. Quando Tatá revelou que se tratava de um questionamento sobre a vida sexual, Maria se divertiu e pediu para a próxima vez trazer um gráfico. "Sou muito inocente", brincou ela.

"Sou péssima nisso. Não tenho ideia do que... No cuzinh*? Eu sou... Desisto, Tatá. Tá bem confuso, sou ruim de metáfora", acrescentou. Além disso, Beltrão aproveitou para esclarecer outras questões pessoais, negando ter se relacionado com outra mulher e afirmando que nunca se envolveu em sexo grupal ou práticas de voyeurismo.