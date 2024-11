Reprodução/Divulgação Famosas que congelaram óvulos

O congelamento de óvulos tem ganhado destaque como uma das principais estratégias para mulheres que desejam preservar a fertilidade e planejar a maternidade de forma mais livre e segura.

Seja por motivos pessoais, profissionais ou emocionais, o procedimento oferece a possibilidade de postergar a gestação sem comprometer a qualidade dos óvulos, sendo recomendado, preferencialmente, até os 35 anos para melhores resultados. Muitas famosas têm compartilhado suas experiências com o congelamento, ajudando a desmistificar o tema e inspirando outras mulheres.

Confira uma lista de celebridades que realizaram o procedimento, além de detalhes sobre como funciona o processo de congelamento de óvulos.





Como funciona o congelamento de óvulos?

O congelamento de óvulos, também chamado de criopreservação, é um procedimento médico que permite a preservação da fertilidade feminina. Todo o processo dura cerca de três semanas e envolve várias etapas, semelhantes às de uma fertilização in vitro. Veja como funciona:

Estimulação ovariana: Durante 9 a 10 dias, a mulher toma injeções diárias de hormônios para estimular os ovários a produzirem um número maior de óvulos maduros. Esse estágio requer acompanhamento médico frequente por meio de ultrassons e exames de sangue para monitorar o crescimento folicular.

Coleta dos óvulos : Quando os óvulos atingem a maturidade, uma injeção final chamada "gatilho" é administrada para preparar a liberação dos óvulos. Cerca de 36 horas depois, os óvulos são coletados através de um procedimento minimamente invasivo. Sob sedação, uma agulha é inserida na vagina com auxílio de ultrassom para aspirar os óvulos dos ovários.

Criopreservação: Os óvulos coletados são congelados imediatamente em nitrogênio líquido, a uma temperatura de -196ºC. Esse processo preserva a qualidade dos óvulos para uso futuro.

Uso futuro: Quando a mulher decide engravidar, os óvulos são descongelados, fertilizados com espermatozoides em laboratório (fertilização in vitro) e os embriões resultantes são transferidos para o útero. O procedimento não é doloroso e tem evoluído significativamente nos últimos anos, aumentando as chances de sucesso de uma futura gestação.

Famosas que fizeram o procedimento de congelamento de óvulos

Mariana Ximenes: Congelou os óvulos aos 35 anos. Aos 43, reflete sobre a tranquilidade proporcionada pela decisão.

Juliette Freire: Aos 34 anos, a ex-BBB e cantora compartilhou o processo em suas redes sociais, ressaltando o desejo de liberdade para decidir sobre a maternidade no futuro.

Carla Diaz: Fez o procedimento em 2023, aos 32 anos, focando em seu sonho de ser mãe e recusando convites profissionais para priorizar o congelamento.

Paolla Oliveira: Congelou os óvulos por recomendação médica devido ao impacto do estresse em sua saúde. O relato foi feito no programa Saia Justa.

Monique Alfradique : Aos 36 anos, decidiu congelar os óvulos para aliviar a pressão de ser mãe.

Paula Fernandes: Durante a pandemia, aos 36 anos, congelou os óvulos para evitar arrependimentos futuros.

Maju Coutinho: Revelou o congelamento de óvulos e compartilhou os desafios enfrentados, como conciliar o processo com sua carreira em ascensão.

Destaques sobre o congelamento de óvulos

Idade ideal: Até os 35 anos, para aumentar as chances de sucesso.

