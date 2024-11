Instagram/@20/11/2021 Rafa Kalimann brilha com vestido prateado de R$ 11 mil durante gravação de 'Amigas'





Rafa Kalimann, de 31 anos, exibiu nas redes sociais o look escolhido para a gravação do especial "Amigas" , produzido pela TV Globo . O vestido prateado com franjas, da grife Area, está avaliado em € 1,8 mil (cerca de R$ 11 mil).

O evento, realizado no Rio de Janeiro, contou com grandes nomes da música sertaneja, como Ana Castela, Lauana Prado, Maiara & Maraisa e Simone Mendes, além de convidados como Renata Ceribelli, Duh Moraes e o diretor Raoni Carneiro.

O especial da Globo reúne cinco artistas em uma celebração ao sertanejo, explorando desde a moda de viola até os sucessos do feminejo. No palco, elas homenageiam ícones do gênero e destacam a força de um repertório que conquista as paradas de sucesso e emociona o público.