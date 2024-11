Instagram/@manuoficial 20/11/2024 Manu Bahtidão reuniu seus fãs e amigos para a gravação do seu projeto audiovisual





A cantora Manu Bahtidão revelou nesta quarta-feira (20) que sofreu um prejuízo estimado em R$ 400 mil após ter cinco microfones personalizados roubados antes da gravação de seu DVD em São Paulo.

Em entrevista ao colunista Leo Dias , ela detalhou que os equipamentos foram preparados com cores especiais para o evento.





“Roubaram os meus cinco microfones de madrugada. Já está investigando, é muito caro… Uns R$ 400 mil em prejuízo. Quando eu cheguei aqui me falaram e eu desabei, chorei, gritei… Tinha mandado pintar e estava tudo organizado com as roupas. Era microfone dourado, prata, branco… Eu pensei em tudo”, declarou.