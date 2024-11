GUI GUERRERO Ex-BBB 24, Juninho alcança o TOP 3 masculino em conteúdo adulto em menos de 24 horas

O ex-participante do Big Brother Brasil 24 Juninho , de 42 anos, revelou nesta quinta-feira (21) o valor que recebe com a criação de conteúdo adulto na internet.



O ex-BBB começou na carreira de criação de conteúdo adulto há cerca de dois meses e afirma que já soma mais de R$ 100 mil em faturamento. Em entrevista à Quem , ele disse: "De lá para cá muita coisa mudou. Os trampos estão mais interessantes. Estou tendo mais tempo para poder pensar em novos projetos. E com certeza já mudou a minha vida. Passei férias na Bahia por conta do meu trampo com conteúdo adulto. Já fica aqui meu agradecimento para o meu público, pra galera que me dá essa força no trabalho".

Na plataforma, o influencer faz fotos sensuais com nudez explícita, além de vídeos tirando a roupa. "Tudo que eu venho desenvolvendo tem um cuidado, com detalhes, com critérios, para que eu não passe por essa situação de um arrependimento".

Segundo Juninho, um diferencial é manter o contato próximo com os consumidores para saber o que eles querem ver nos seus conteúdos: "Tento entender o que o público espera para poder oferecer o que vai agradar. Por isso disponibilizo uma parte do meu dia só para essa conversa com os fãs que assinam, que fazem o trabalho girar".