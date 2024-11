Reprodução Jojo Todynho ganhou a 12ª ediçã do reality rural

O cantor Biel deu o que falar nesta quinta-feira (21), após uma publicação que fez seu perfil no X, antigo Twitter.

O vice-campeão da "A Fazenda 12" , que aconteceu em 2020, questionou os seguidores se, caso a final acontecesse hoje em dia, ele continuaria perdendo. Na época, quem ganhou o reality show rual da RecordTV foi a ex-cantora Jojo Todynho .

Biel escreveu na publicação: "Será que se rolasse hoje, a Fazenda 12 teria o mesmo resultado???". Sem citar o nome da influenciadora digital que era sua rival no jogo, os seguidores entenderam que se tratava a uma indireta da maneira como Jojo está se portando atualmente após se assumir como "uma mulher preta de direita".

Uma pessoa escreveu: "Com certeza NÃO!". Outra montou um suposto cenário: "Lógico que não Biel! A Jojo jamais seria campeã e nem vc. Hhaahahahahha Lidi Lisboa seria a vencedora". Uma terceira disse: "Até hoje não entendo como ela ganhou...eu torcia pra Lidi era muita engraçada".

Jojo Todynho anunciou que não pretende seguir os planos para ingressar na política, após ter sinalizado anteriormente que poderia disputar um cargo público nas próximas eleições. A cantora justificou a desistência durante uma entrevista ao jornalista Leo Dias , e citou o desejo de preservar a tranquilidade em meio a um cenário de polarização de ideologias.

"Hoje, vivemos em uma população muito dividida. Tudo o que falo acaba sendo tirado de contexto para encaixar na narrativa das pessoas. Eu já não tenho muita paz, então não quero perder o pouco que me resta para lutar por uma nação que não vai me valorizar", declarou Jojo.

A funkeira também comentou sobre as reações após assumir publicamente ser uma mulher de direita no espectro político. "Até ontem, quando eu não tinha falado nada, era a melhor pessoa do mundo. Quando me posicionei, virei vagabunda, bandida. Parece que sou foragida da Justiça. É muita ruindade."

Apesar da popularidade junto à comunidade LGBTQIA+, Jojo enfrentou críticas desse público após suas recentes declarações políticas, além de polêmicas que, supostamente, teriam resultado na perda de contratos com grandes marcas. A cantora, no entanto, nega que os encerramentos tenham relação com suas opiniões e afirma que os acordos já estavam previstos para terminar este ano.