Reprodução/Instagram Liam Payne

O velório de Liam Payne , ex-integrante da boyband One Direction, ocorreu nesta quarta-feira (20) em Amersham, noroeste de Londres, 35 dias após a trágica morte. O cantor de 31 anos faleceu no mês passado após cair da varanda de um hotel em Buenos Aires, onde estava para assistir a um show de Niall Horan , ex-colega do grupo.

A cerimônia conta com a presença dos ex-companheiros de banda de Payne: Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson e o próprio Niall Horan . O grupo foi crucial na carreira de Payne, que alcançou o estrelato mundial como parte do One Direction, nos anos 2010. A autópsia realizada no corpo de Payne, que foi concluída no início deste mês, descartou a hipótese de suicídio.





O exame revelou que o cantor estava inconsciente no momento da queda, o que foi confirmado por um exame toxicológico. A análise mostrou a presença de álcool, cocaína e antidepressivos no organismo de Payne, o que indicou que ele não estava consciente de suas ações no momento do acidente.

A causa oficial da morte foi politraumatismo e hemorragia interna e externa, resultante da queda do terceiro andar do hotel. A investigação apontou que Payne não tentou se proteger durante a queda, o que reforça a conclusão de que ele não estava em pleno controle de suas ações.

Você conseguiu Liam, conseguiu juntar os meninos novamente.. mas você não estava lá. O reencontro que eu tanto esperei veio de uma forma, triste e dolorosa. Payno você será sempre lembrado e amado #LiamPayne



Descance em paz, payno 🕊️🤍 pic.twitter.com/hwWlCjUngp — becca (@LandimRebecca) November 20, 2024