Reprodução/Instagram Rose Miriam e Gugu Liberato

Rose Miriam , viúva de Gugu Liberato , compartilhou uma série de fotos antigas do apresentador com os três filhos, relembrando os momentos ao lado do ícone da televisão brasileira, que faleceu cinco anos atrás. Na legenda da publicação, ela expressou a dor da saudade e fez uma emocionante homenagem ao famoso, a quem se referia carinhosamente como "anjo".





Ela detalhou a personalidade do marido, ressaltando sua bondade, risos e generosidade, características que o tornaram querido por todos. "Gugu esbanjava bondade e compaixão pelo próximo, algo difícil de se ver hoje em dia", escreveu ela. Rose também mencionou as dificuldades de criar os filhos sozinha, destacando a importância de Gugu como o "cabeça da casa" e o apoio que ele sempre foi para a família.

A viúva também expressou sua gratidão e fé, orando por conforto para a mãe de Gugu, Dona Maria, que continua a viver com a dor da perda de um filho. "Gugu vive! Estarei com ele em breve", concluiu Rose, compartilhando sua esperança de reencontro no futuro.