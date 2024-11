Instagram/@leticiadesiree 19/11/2024 Leticia Desiree





Com mais de 260 mil seguidores nas redes sociais, Leticia Desiree, conhecida como a mulher "mais tatuada do Brasil" , surpreendeu e impressionou turistas ao exibir seu corpo coberto de tatuagens em uma praia do Rio de Janeiro , vestindo um biquíni brasilcore .





A imagem de Leticia, com o visual único e suas diversas tatuagens, rapidamente chamou a atenção de quem estava no local. Em um vídeo, uma mulher se levanta e comenta: "Você é a mulher mais tatuada do Brasil e está no Rio de Janeiro", atraindo olhares curiosos dos banhistas ao redor.