20/11/2024 Mãe de Ísis Valverde desabafa sobre apoio durante tratamento contra o câncer





Nesta quarta-feira (20), Rosalba Nable , mãe de Isis Valverde , compartilhou em suas redes sociais sobre o fim do ciclo de radioterapia.

Ela iniciou seu relato dizendo: “Hoje, 15 dias após a última radioterapia, posso afirmar que os últimos resquícios cruéis dos meus ciclos de luta contra o câncer desapareceram. Declaro também que este será o último momento em que tocarei nesse assunto. Sempre procurei não ficar remoendo o passado e assim será agora também. De tudo que deu errado na minha vida, acabei dando certo. Não sou masoquista. Aconteceu. Passou. Está passando. Sou uma sobrevivente do meu próprio caos. Restaram duas lições desse percurso. Se houver outras mais altruístas e melhores, peço desculpas, mas não as vi. O assunto está encerrado."

Ela postou a reflexão acompanhada de uma selfie em frente ao espelho, compartilhando suas experiências durante o tratamento. “A primeira lição é que não sou culpada pela doença, nem merecedora do que me aconteceu. Não existe ensinamento em uma enfermidade. Não há motivo para que isso aconteça. É como quebrar uma perna, sofrer um acidente, perder um dente ou fazer uma cirurgia no coração. Não sei o que é pior: descobrir o câncer ou passar por tudo para exterminá-lo. Isso inclui os comentários, conselhos, críticas e especulações”, disse.





Ela também falou sobre as lições que aprendeu com o apoio que recebeu durante o tratamento: "A segunda lição foi abrir os olhos para muitas coisas e pessoas. Entendi que o amor vai muito além de palavras. ‘Grandes amigos’ sumiram, enquanto antigos amigos reapareceram após 4, 7 anos de distância, tentando dizer o que nunca disseram. Não vou ouvir. Não mais. As pessoas precisam entender que, depois de passar pelo pior momento sozinha, você não se importa com quem fica na sua vida. Para minha alegria, muitos ficaram e me deram forças e colo. Recebi muitas mensagens, ligações e muito carinho. Fiz grandes conexões também no mundo virtual. Que orgulho de ter pessoas verdadeiras na minha vida", afirmou.

Para finalizar, Rosalba expressou sua gratidão: "Sou grata pela minha família maravilhosa, que nunca soltou minha mão. Minha luta não foi uma escolha, mas sou um ser humano quebrado por dentro agora, e meu coração levará para sempre aqueles que estiveram ao meu lado nessa travessia. Minha história me ensinou que não controlamos nada, nem nosso passado, mas definimos nosso futuro. Nunca é sobre o que nos fizeram ou o que a vida fez com a gente, mas sobre quem decidimos ser, apesar de tudo. Como disse antes, ‘é necessário sair da ilha para ver a ilha, não nos vemos se não saímos de nós.’ Decidi seguir em frente sem ser prisioneira do sofrimento. Decidi ser recíproca a partir de agora, muito recíproca. Nada mais, nada menos", concluiu.