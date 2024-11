Reprodução/Instagram Kid Bengala e Andressa Urach

Andressa Urach desafiou publicamente Kid Bengala após um fã questionar se ela toparia gravar algo com o ator, que é amplamente conhecido no Brasil pelo tamanho do órgão íntimo. Em tom descontraído e provocador, Andressa compartilhou a ideia com os seguidores e mencionou que tentou contato com a equipe do ator, mas sem sucesso.





“Eu mandei mensagem para a assessoria dele, mas eles não responderam. Mas diz que ‘a pipa do vovô não sobe mais’. Adoraria dar o meu furico pra ele, mas diz que é puro marketing, que ele não pega ninguém. E aí, Kid? Tá desafiado. Vem gravar com a mamãe aqui. Vem ver se dá filme bom”, provocou Andressa.

Kid Bengala, por sua vez, respondeu ao desafio nos comentários da publicação, agradecendo a lembrança e, ao mesmo tempo, declinando da proposta. “Opa minha amiga tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, mas os trabalhos mudaram e a régua subiu, só faço com criadoras de conteúdo. Obrigado pela preferência”, escreveu o ator.