Reprodução/Instagram Marina Moschen e a namorada

Marina Moschen compartilhou com os seguidores momentos especiais da mudança para o novo apartamento no Rio de Janeiro. Ao lado da namorada, a diretora de fotografia Emília Sauaia , a atriz publicou fotos do novo lar, registrando o início de mais uma etapa na vida do casal.





Com a legenda "Diário de mudança", Marina mostrou um pouco da rotina de organização e descontração ao lado de Emília. Nos comentários, a diretora de fotografia retribuiu o carinho, dizendo: "Tô aqui rindo lembrando das coisas. Te amo". Marina é conhecida pela atuação em Malhação, no ano de 2015.

As duas estão juntas desde 2021 e mantêm um relacionamento discreto, como Marina explicou em entrevista à coluna de Patrícia Kogut: "Essa discrição veio com um autoconhecimento [...] de entender sobre o que eu quero falar e como eu quero falar. Para mim, o mais importante é divulgar meu trabalho e falar sobre coisas que tenham importância, e não aparecer por aparecer."