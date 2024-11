Reprodução/Instagram Carolina Dieckmann

Carolina Dieckmann mostrou que mantém as habilidades em acrobacia ao compartilhar fotos fazendo uma parada de mãos em Angra dos Reis (RJ). Usando um biquíni com top dourado e calcinha de animal print, a artista exibiu uma excelente forma física e chamou a atenção dos seguidores.





“A ideia era mesmo ficar de pernas para o ar...”, escreveu Carolina na legenda das imagens, que logo renderam elogios. Comentários como “Linda até de cabeça para baixo”, de Angélica, e “Que corpo!”, de outros admiradores, destacaram a impressionante combinação de habilidade e boa forma da atriz.

Além do momento de descontração, a atriz se prepara para desafios profissionais. Confirmada no elenco da nova versão da novela Vale Tudo, com estreia prevista para 2025 na faixa das 21h da TV Globo, Carolina retorna ao horário nobre após a última participação em O Sétimo Guardião (2018).