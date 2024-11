Reprodução/Instagram Camila Moura

A influenciadora e empresária Camila Moura , conhecida pela participação em A Fazenda e a presença marcante nas redes sociais, revelou uma mudança de visual que simboliza uma nova fase na vida.

Camila, que recentemente deixou o reality show, decidiu apostar em um estilo mais iluminado, com tons dourados e terrosos, ideais para a temporada de verão. "Fizemos uma mudança mais leve, puxando para tons dourados, dourado areia, que é o que está super em alta agora. O cabelo ficou com um brilho lindo. Achei perfeito para o verão", afirmou em entrevista ao jornal O Globo.





Ela também compartilhou que a transformação não foi apenas estética, mas também emocional. "Eu estava com muitas expectativas para transformar meu visual, estava precisando disso. Quando vi o resultado, fiquei impressionada, ficou ainda melhor do que eu esperava. Sinto que essa mudança traz uma energia boa, uma renovação", declarou a influenciadora.

A empresária também destacou que o novo look reflete o momento de mudança em sua vida pessoal e profissional. "Nos últimos meses, não imaginei que passaria por tudo o que vivi. Essa é uma transformação que vai muito além do cabelo. Realmente, veio como algo necessário. Isso me fez perceber que estava pronta para uma nova versão de mim mesma. Estou muito feliz e aberta para tudo o que está por vir", concluiu.