Reprodução/Instagram Virginia Fonseca mostra barriga chapada





Virginia Fonseca, de 25 anos, impressionou os seguidores neste domingo (17) ao compartilhar uma foto exibindo o abdômen trincado, apenas dois meses após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, fruto da relação com o cantor Zé Felipe.





A influenciadora, que está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, posou em frente ao espelho usando um top preto, toda sorridente. "Muito feliz de ver a barriguinha voltando", comemorou a esposa do cantor na legenda da publicação.

Além da barriga definida, outro detalhe que se destaca são as três tatuagens que ela carrega na área: as mãos de Maria Alice, de 3 anos, e de Maria Flor, de 2, além do pezinho de seu caçula, José Leonardo, que tem apenas 2 meses.

O clique rendeu diversos elogios de fãs e do marido, Zé Felipe. "Lindaaaaaa, te amooooo", disse o filho do cantor Leonardo. "Seu corpo tá surreal", "Perfeita", "Com a sua determinação e disciplina, não tinha como não voltar", escreveram os seguidores.

Para manter a boa forma, Virginia não abriu mão dos cuidados pós-parto, incluindo sessões diárias de drenagem linfática durante o puerpério e a retomada de uma rotina leve de exercícios.

