Reprodução/Instagram Eliezer, Lua e Ravi Di Felice





A influenciadora Viih Tube, de 24 anos, encantou os seguidores ao compartilhar um momento fofo nas redes sociais. A ex-BBB, que voltou para casa após deixar o hospital neste sábado (16), mostrou a primogênita, Lua Di Felice, de 1 ano e 7 meses, conhecendo o irmão recém-nascido, Ravi, pela primeira vez.

Em vídeo divulgado no Instagram, a pequena aparece fazendo carinho no irmão caçula, que está no colo do pai, o ex-BBB Eliezer. "Neném", disse a menina ao ve-lô. O momento repleto de fofura repercutiu nas redes sociais.

"Estamos deixando ela interagir e ajudar com ele", contou Viih Tube.

Nos últimos dias, os pais falaram sobre a expectativa do tão esperado encontro. "Esse é o momento que eu mais imaginei e queria que chegasse desde que descobrimos o Ravi. Tenho uma conexão muito forte com meus irmãos e isso pra mim é muito importante", explicou Eliezer.

Assista





Momentos antes, Viih agradeceu as orações e mensagens positivas que recebeu nesse período em que esteve internada na UTI para passar por uma transfusão de sangue após o parto do segundo filho.

"Foram muitas coisas que aconteceram. Assim que eu me sentir bem, venho aqui falar com vocês! Mas, de início, queria agradecer a cada oração, cada mensagem positiva. E já já venho também agradecer meus médicos, enfermeiro, pediatra, doula, Fisio, todos!", disse.