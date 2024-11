Reprodução: Instagram Toni Platão

Toni Platão sofreu um Acidente Vascular Cerebral ( AVC ) e, após o ocorrido, foi internado em um hospital do Rio de Janeiro. Na última segunda-feira (11) ele realizou uma cirurgia e na última quarta (13) ocorreu uma limpeza na região operada. Em entrevista ao jornal O Globo, na coluna de Ancelmo Gois, Deborah Colker atualizou o estado médico do artista.



"As respostas do Toni estão sendo muito positivas. O próprio [médico] Paulo Niemeyer me telefonou para contar que tinha começado um processo progressivo de melhora", iniciou ela ao falar sobre o marido.

"A gente deve e pode ficar otimista. O resultado dessa tomografia quase que engatilhou, indicou que ele está entrando num caminho bom", afirmou. Além disso, Colker pediu boas energias para a melhora do cantor.

"É hora de a gente ter um pensamento positivo, energia boa para ele. Porque ele está presente. E a gente está presente com ele", declarou. Ainda de acordo com o veículo, Toni Platão fará uma arteriografica cerebral para avaliar a circulção dos vasos sanguíneos tanto do cérebro quanto da região do pescoço.