Reprodução/Globo Tatá Werneck

Tatá Werneck recebeu Rainer Cadete no Lady Night e juntos eles compartilharam histórias inusitadas dos bastidores da novela Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco. Na trama das 21h, Tatá e Rainer interpretaram os personagens Anely e Luigi, mas foi uma situação curiosa durante as gravações que rendeu boas risadas no programa.





Tatá relembrou um momento descontraído ao lado do colega: "Uma vez a gente estava gravando e eu perguntei algo no ouvido dele: ‘Vem cá, quanto tempo...’. E ele respondeu, ‘19 (centímetros)’. Perguntei o que ele tinha entendido, e ele disse, ‘qual é o tamanho do seu pau?’”, brincou Tatá, arrancando risadas da plateia.

Além da divertida interação, Rainer aproveitou o momento para elogiar Tatá, destacando seu senso de humor e inteligência: “Você é muito sedutora pra mim, Tatá. Acho a coisa mais sexy do mundo o senso de humor e a inteligência. Você é uma das mulheres mais sedutoras do mundo pra mim”, declarou o ator, revelando ainda que Tatá foi a última pessoa que ele beijou na boca em uma cena.

Tatá reagiu com bom humor, dizendo: “Mas já faz seis meses isso”. A relação de amizade entre os dois, que já haviam trabalhado juntos há uma década, só se fortaleceu com o reencontro em Terra e Paixão. Rainer contou que, dez anos atrás, tentou se aproximar da comediante, mas que só agora, com mais experiência e paciência, conseguiu manter uma conversa com ela “com início, meio e fim”, brincou o ator.