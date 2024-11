Reprodução/Instagram Jojo Todynho

Jojo Todynho usou o perfil no Instagram na noite de quarta-feira (13) para esclarecer o fim da parceria com uma marca de alimentos. A notícia, divulgada inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que o contrato havia sido encerrado em setembro.





Em resposta, Jojo ironizou o que considera "sensacionalismo" da mídia e afirmou que seu contrato terminou como previsto, sem controvérsias ou demissões. "Olha gente, tudo bem tirarem minha fala de contexto, fazerem sensacionalismo, ficarem chateados com o meu posicionamento ser diferente, pela minha opinião ser diferente... agora, ficarem inventando cada dia uma história é demais pra mim", comentou a influenciadora.

Ela também disse ter revisado seu antigo contrato e reforçou que o encerramento ocorreu normalmente no início de setembro, sem envolvimento em qualquer polêmica específica. “Eu entrei no e-mail e fui ler meu antigo contrato. Gente, meu contrato foi encerrado começo de setembro. Tudo bem que vocês não gostam de mim, já tá demais hein? Daqui a pouco vão falar que eu assaltei uma loja, só falta isso”, comentou.

Além da Knorr, outra parceria com a Avon também está programada para terminar em dezembro de 2024. Após a repercussão sobre o fim do contrato com a marca de cosméticos, Jojo pediu que os seguidores boicotassem os produtos, dizendo-se decepcionada com a forma como a situação foi tratada publicamente.

Apesar dos desentendimentos com algumas marcas, Jojo revelou que assinou contrato com uma nova empresa, sem divulgar o nome. "Tem publi pra gravar, vou trabalhar amanhã, domingo e segunda. Vou fazer um trabalho pra uma marca que nunca imaginei", compartilhou ela, animada com as oportunidades futuras.