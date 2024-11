Reprodução: Youtube/Instagram Flay e Bianca Andrade

Flay participou do "PodCats", apresentado por Camilla Loures e Lucas Guimarães, na última quarta-feira (13). Durante a entrevista, a cantora falou a respeito da amizade que tinha com Bianca Andrade , uma de suas principais aliadas no BBB 20.



A artista revelou que as duas não se falam mais, embora nada tenha acontecido. "A gente era amigas, muito amigas, como irmã", iniciou. "Acho que a vida afastou a gente. Talvez o corre de cada uma", teorizou ela.

"Não sei explicar, não teve briga. Se vocês querem perguntar se teve briga, não. Nunca brigamos", abriu o jogo. "Acho que a vida correu, cada um para um rumo. Ela focou muito nos projetos dela, e eu no meu", acrescentou. A ex-reality também mencionou a época da grávidez de Boca Rosa.

"Eu era apaixonada por ela. Até quando ela estava grávida, a gente convivia bastante. Acho que a partir daí. Talvez seja isso. A família", considerou ela como o momento da distância entre as duas. "Ela começou a formar e focar na família dela. Acho que talvez foi por aí", afirmou a musicista.

Flay também respondeu ao comentário que Andrade fez quando foi ao "De Frente Com Blogueirinha". No programa, a empresária disse que se afastou da ex-colega devido à personalidade dela.

"Eu não entendi também! [...] Eu sou uma pessoa de personalidade forte, mas nós nunca tivemos nenhum tipo de briga. Nada", confessou. "A nossa convivência, inclusive, era maravilhosa. Não tem o que falar", concluiu.

Assista ao trecho: