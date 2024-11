Foto: Reprodução / Instagram / @jojotodynho Jojo Todynho perde contratos após retirar música com tema LGBTQIAPN+





Parece que mais uma marca está querendo se desvincular da ex-cantora e influenciadora digital Jojo Todynho. Recentemente, a funkeira dona do hit Que Tiro Foi Esse se envolveu em uma polêmica envolvendo a empresa Avon , que explicou que não continuará com o contrato com a famosa em 2025, após a estudante de Direito se posicionar como uma “mulher preta de direita” e retirar a música Arrasou Viado das plataformas digitais como forma de protesto.

Segundo a colunista Fábia Oliveira , a marca de temperos Knorr decidiu que não renovou o contrato com a influencer, que chegou ao fim há cerca de dois meses.

No comunicado emitido pela empresa, eles afirmam: “O contrato da marca Knorr com a cantora Jojo Todynho, conforme previsto desde sua assinatura, encerrou-se em setembro de 2024” . Os motivos para a não renovação, no entanto, não foram divulgados pela marca.

Em suas redes sociais, a influencer já gravou diversos vídeo de publicidade para a empresa, tendo mudado temporariamente o nome artístico para “Jojo Kaldinho”.

Fim do contrato com a Avon

Dentre as recentes polêmicas envolvendo Jojo Todynho e os contratos publicitários, o mais emblemático é com a empresa de cosméticos Avon.

Em outubro, a influencer criticou a empresa, com quem ainda tem contrato até dezembro, ao comentar o fim da parceria: “A Avon não ia cancelar o contrato comigo porque eles não iam pagar essa rescisão milionária. Então, eles vão pagar até dezembro”, garantiu. “Então, não houve ‘descarte’ nenhum, mas é bom pra entender que a Avon deixou o povo achar o que quisesse.”

Jojo então pede que seus seguidores entrem em uma campanha de boicote à marca: “A Avon deixou vago, [deixou] se instaurar essa palhaçada na internet. Não consumam mais, façam como eu fiz: joguei todos os meus batons fora. Se não serve pra mim, não serve pra ninguém. Decepcionada total”.

Volta por cima?

A influenciadora digital utilizou as redes sociais na última semana para dizer que assinou um contrato com uma certa marca famosa, mas não revelou qual seria: “Tem publi pra gravar, vou trabalhar amanhã, vou trabalhar domingo, vou trabalhar segunda. E eu vou falar uma coisa pra vocês: ano que vem tem muita novidade, novidade boa. Vou fazer um trabalho pra uma marca aí que eu nunca nem imaginei”.