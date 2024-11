Mayra Dugaich [object Object]





O cantor Hudson, da dupla sertaneja Edson & Hudson , teve seu motorhome penhorado pela Justiça de São Paulo em decorrência de uma ação movida por seu ex-empresário, Wagner Mendes da Cunha.

De acordo com um documento de 2023 anexado ao processo, a ação judicial trata do pagamento de uma multa, acrescida de juros, por conta do descumprimento de um contrato firmado em 2009 entre o cantor e o ex-empresário. O valor total da dívida, segundo o empresário, é de R$ 13 milhões.

No entanto, Hudson afirma à Justiça que o valor da dívida seria de cerca de R$ 9 milhões , conforme dados de outubro de 2023. Ele alega que o montante original foi reduzido devido à penhora de cachês desde o início do processo, em 2011.

Apesar da controvérsia, a Justiça decidiu penhorar o motorhome, um Mercedes-Benz modelo O-371 . O cantor tentou impedir a penhora alegando que o veículo não pertence a ele, mas sim a uma empresa de sua esposa, Thayra Machado Cardoniri.

O juiz Marcos Gadelho Júnior rejeitou a argumentação de Hudson e, em sua sentença, confirmou a penhora do motorhome. Ele destacou que "salta aos olhos o desvio patrimonial do veículo para a empresa" da esposa do cantor, Thayra Machado Cardoniri.

A Justiça condenou a empresa de Thayra Machado Cardoniri , esposa de Hudson, por fraude, e determinou o pagamento de uma indenização de cerca de R$ 5 mil.

Em um dos vídeos mencionados no processo, Hudson é visto dirigindo o motorhome ao som de "Sweet Child O' Mine", do Guns N' Roses. Embora ainda possa recorrer da penhora, o cantor alegou que o contrato com o ex-empresário foi assinado em um período difícil de sua vida, em que enfrentava problemas de saúde e dependência química, o que, segundo ele, comprometeu sua compreensão sobre as cláusulas acordadas.