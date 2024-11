Reprodução/Globonews Major da PM rouba a cena em entrevista para a GloboNews: "Me distraiu"

O Major da Polícia Militar do Distrito Federal Raphael Broocke viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (14) após dar uma entrevista à GloboNews sobre o atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes na última quarta-feira (13).

Durante a transmissão do telejornal "Em Pauta", Broocke detalhou as operações das autoridades para localizar e desativar dispositivos explosivos deixados por Francisco Wanderley Luiz, conhecido como "Tiu França", autor do atentado.

Apesar da seriedade do tema, o público nas redes sociais destacou outro aspecto: a beleza do Major Raphael Broocke. Comentários nas redes chamaram atenção para o carisma e o visual do policial.

“Como pode um bigode deixar um gostoso 717283939 vezes mais gostoso”, brincou um usuário do X (antigo Twitter). “Eu tava aqui vendo o vídeo no YouTube e o major foi a primeira coisa que eu prestei atenção, PERDÃO”, comentou outra seguidora.

#tiktoknotícias #explosões #Brasília #PraçaDosTrêsPoderes #STF #Ceilândia ♬ som original - g1 @g1 Vivia em Ceilândia - A Polícia Militar conseguiu descobrir que o homem que detonou artefatos explosivos na Praça dos Três Poderes em Brasília alugou uma casa em Ceilândia, no Distrito Federal, a cerca de 30km do local das explosões do início da noite desta quarta-feira (13). O porta-voz da Polícia Militar do Distrito Federal, Raphael van der Broocke, informou na manhã desta quinta-feira (14) que após uma varredura na casa, foram encontrados mais explosivos do mesmo tipo que os que foram detonados na quarta-feira, na frente da sede do Supremo Tribunal Federal. Estes artefatos foram explodidos pela polícia depois de encontrados. O homem que detonou os explosivos na Praça dos Três Poderes foi identificado como Francisco Wanderley Luiz, que morreu no local das explosões. Momentos antes, outras explosões aconteceram em um carro, em nome do mesmo homem, que estava no estacionamento do Anexo IV da Câmara dos Deputados. A polícia também realizou uma varredura na região, interditando inclusive a Avenida das Bandeiras. Toda a Praça dos Três Poderes está interditada, e a segurança foi reforçada na região. Saiba mais no #g1

“Mas colocaram um colírio para os olhos na tela, realmente… nossa major”, reagiu uma terceira. “Eu até queria falar algo sério, mas na hora que vi a reportagem só consegui reparar no Major também”, disse outra.

“Alguém me diz se descobriram alguma coisa? O Major me distraiu”, escreveu uma internauta do TikTok. “Nossa, major, a jornalista até gaguejou”, comentou outra.

Mas sem condições também neh🫦🫦 pic.twitter.com/AvU4tGzcex — Renan (@Rennmoura) November 14, 2024