Reprodução/Instagram Matheus Nachtergaele em 'O Auto da Compadecida'

Matheus Nachtergaele , de 56 anos, abriu o jogo sobre a vida pessoal durante uma participação no programa Lady Night, de Tatá Werneck . Em um momento descontraído, o ator revelou que já experimentou uma relação sexual a três ao lado de uma ex-namorada, mas a experiência não foi das melhores.

Segundo o ator, a tentativa aconteceu enquanto ele namorava, e o casal decidiu chamar uma terceira pessoa. Contudo, ele não se sentiu à vontade na situação. “Já transei com duas pessoas e odiei. Eu tinha uma namorada, e a gente teve aquela coisa de convidar”, contou o artista.





A situação saiu do controle quando o terceiro usou uma camisinha verde, o que foi suficiente para que Nachtergaele interrompesse o momento: “Foi uma escolha infeliz, porque ele me deu toda a desculpa necessária para levantar e falar: 'Não, de camisinha verde não vai'”, explicou. Ainda no programa, Nachtergaele compartilhou detalhes adicionais sobre a vida íntima.

Ao ser questionado também sobre o tamanho da genitália, o ator brincou ao dizer que está "de acordo com a média brasileira". Em relação à frequência, o artista revelou ser adepto de relações uma vez por semana, com preferência pelo período noturno: “Não gosto de manhã”, completou, arrancando risadas da plateia.