O cantor Luciano Camargo deu detalhes de como é a sua relação com o irmão Zezé Di Camargo . O artista, que diz que “virou crente” nos últimos anos, revela que possui uma carreira paralela à dupla e que não acompanha as fofocas acerca da sua vida pessoal.

Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta quarta-feira (13), o sertanejo afirmou: “Meu tempo é precioso e caro. Não falo pelo lado financeiro. Ele é caro porque, se eu o desperdiçar, ele logo termina. Tenho que fazer e criar, então, o meu tempo”.

Quando questionado sobre os rumores que teria uma rixa com o irmão, Luciano afirma que não se importa com fofocas: “Se existem rumores sobre a minha vida, deixo passar. Nunca senti necessidade de desmenti-los. Amanhã virão outras notícias, e pronto!”

“E aí eu falo: ‘Sempre vão dizer que Zezé Di Camargo e Luciano podem se separar, só pelo fato de sermos uma dupla’. As pessoas já esperam isso! Independentemente de qualquer coisa, somos um legado. A dupla não pertence nem a mim nem ao Zezé. Ela é do povo brasileiro, entende?”

A dupla costuma fazer cerca de seis shows por mês. No tempo livre, Zezé tem curtido a gravidez da esposa Graciele Lacerda. Já Luciano tem aproveitado o tempo com a esposa Flávia Lacerda , com quem é casado desde 2003.

“Zezé tem a minha bênção, e eu sei que tenho a torcida dele. Mas não trocamos detalhes um com o outro. Temos gostos totalmente diferentes. Nosso dia a dia sempre foi com cada um na sua vida individual. Nunca fomos de ter momentos de lazer juntos, por exemplo. Mas isso não interfere na minha vida amorosa com ele ou na vida amorosa dele comigo. Não quer dizer que há um afastamento de amizade.”

Ele finaliza: “Zezé, na minha opinião, sempre foi o maior intérprete do Brasil. E amo muito mais o meu irmão hoje do que eu o amava há 20, 30, 40 anos... Isso porque não tem como amar alguém sem passar pelo amor de Cristo”.