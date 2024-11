Reprodução/Globo Gil do Vigor

Gil do Vigor , conhecido pela participação no BBB 21, foi o convidado mais recente do programa 50 & Uns, apresentado por Angélica no Globoplay. Durante o bate-papo descontraído, o ex-BBB revelou aspectos íntimos da vida pessoal, incluindo uma experiência ruim com o Viagra e os desafios para se aceitar enquanto gay, especialmente em função da educação cristã que recebeu.

Em um dos momentos mais marcantes da entrevista, Gil contou sobre uma tentativa frustrada de usar Viagra para impressionar um rapaz de quem gostava. Ele descreveu como, ao tentar se mostrar "ativo" em uma relação, acabou recorrendo ao medicamento, mas não obteve o efeito desejado. "Eu tomei o remédio, mas fui ficando nervoso e não rolou", riu ao contar.





Ao longo da conversa, o economista e influenciador abordou o longo processo de autoaceitação da sexualidade. Ele contou que cresceu em um ambiente religioso, onde a homossexualidade era vista como algo errado, o que o levou a esconder seus sentimentos e se distanciar de sua verdadeira identidade por anos. "Eu me sentia rejeitado, e quando eu tentava me relacionar, não conseguia, porque a mente estava muito focada no pecado", disse Gil.

Gil também compartilhou uma história dolorosa da juventude, quando chegou a orar para que algo grave acontecesse com ele, após ter um sonho sobre a atração que sente por outros homens. "Eu pedi para o avião cair, porque eu preferia morrer do que viver esse sentimento", desabafou.

Foi somente aos 27 anos, durante uma viagem à Colômbia, que ele se sentiu seguro para se relacionar abertamente com outro homem, sem o medo de ser julgado. "Foi a primeira vez que eu me senti confortável para me entregar", revelou.

Além disso, Gil falou sobre sua experiência no BBB, onde manteve sua sexualidade em segredo, temendo a rejeição e a cobrança por parte do público e de sua família. "No 'BBB', eu não queria que ninguém soubesse. Eu não tinha coragem de me olhar no espelho e dizer: ‘Eu tenho orgulho de ser quem eu sou.’", confessou.