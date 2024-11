Reprodução/Instagram Reynaldo Gianecchini

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou uma denúncia contra Júlio Cesar de Oliveira, acusado de registrar e divulgar sem consentimento uma gravação íntima do ator Reynaldo Gianecchini . Segundo o MPSP, o vídeo mostra cenas de nudez e atos de caráter libidinoso envolvendo o ator, que não autorizou a captura e a disseminação das imagens. As informações são de Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

De acordo com a promotora Ana Maria Aiello Demadis, responsável pela denúncia, Júlio teria sido motivado por interesses pessoais e de autopromoção. A investigação revelou que, desde 2018, ele tentava repetidamente contatar Gianecchini pelas redes sociais.





Em 2022, o ator respondeu, e os dois começaram uma amizade virtual. Com o tempo, Júlio passou a enviar mensagens de teor sexual, incluindo fotos pessoais, enquanto pedia que o ator retribuísse. Conquistando a confiança de Gianecchini, Júlio o persuadiu a participar de uma chamada em que ele se desnudou, momento em que, sem que o ator percebesse, ele registrou a cena com o celular.

A promotora afirma ainda que, após ganhar visibilidade com a divulgação das imagens, Júlio alcançou o que parece ter sido seu objetivo inicial: atrair seguidores e obter fama nas redes sociais. Gianecchini teria interrompido a amizade ao perceber o interesse de Júlio em utilizar sua imagem para ganhar notoriedade, o que, segundo a denúncia, resultou em uma retaliação por parte do acusado. A divulgação do vídeo causou, de acordo com o MPSP, "profundo abalo" ao ator, como relata o texto de Bergamo.

Júlio Cesar é denunciado por infringir os artigos 216-B e 218-C do Código Penal, que tratam de crimes contra a intimidade, cujas penas podem chegar a cinco anos de prisão. Mesmo após o vazamento, o acusado negou responsabilidade, alegando que seu celular havia sido hackeado, mas as evidências nos autos refutam essa versão. Chamado a depor, Júlio optou por permanecer em silêncio.