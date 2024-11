Reprodução/Record Val Marchiori

A socialite Val Marchiori disse que descobriu estar sendo monitorada pelo ex-marido, o empresário Thiago Castilho , após encontrar dispositivos de rastreamento e gravação em seus pertences.

Val localizou um rastreador AirTag escondido dentro de um kit de primeiros socorros no porta-malas de seu carro. Um especialista verificou que o dispositivo estava vinculado ao número de telefone de Castilho, conforme relatado pelo portal Leo Dias.





Além do rastreador no veículo, uma funcionária teria encontrado gravadores de áudio na televisão de sua casa. Após essas descobertas, Val registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher e anexou o documento ao processo judicial que move contra o ex-marido.

Em comunicado para a Quem, ela relatou que a situação trouxe “um enorme abalo emocional”, revivendo momentos difíceis do passado. "Foi uma invasão à privacidade que atingiu não só a mim, mas minha família e amigos", declarou.

Val Marchiori já havia denunciado Castilho em junho deste ano por violência doméstica e solicitado uma medida protetiva. Ela acusa o ex-marido de perseguição e alega que, nos últimos anos, ele passou a abusar de remédios controlados e álcool, tornando-se "improdutivo" e "grosseiro".

Além disso, Val afirma que o ex falsificou uma assinatura em nome dela e a ameaçou, alegando que ele não aceita o fim do relacionamento. Thiago Castilho, por outro lado, nega as acusações e afirma que todas são motivadas por uma tentativa de Val de obter vantagens financeiras em suas empresas. Ele sustenta que nunca instalou o rastreador e alega que é ela quem não aceita o término da relação. O processo segue em segredo de Justiça.