Reprodução/Instagram Clara Aguilar

Clara Aguilar , ex-participante do BBB 14, tem se destacado na produção de conteúdos adultos, alcançando um impressionante faturamento de R$ 500 mil em apenas três meses de produção em uma plataforma. Em entrevista à Quem, a influenciadora compartilhou histórias inusitadas da interação com os assinantes e detalhou os bastidores da rotina de trabalho.

Aos 31 anos, Clara tem sido procurada por uma grande variedade de pedidos, desde os mais românticos até os mais excêntricos. "O mais inusitado foi o pedido para eu me fingir de estátua. A pessoa queria que eu ficasse completamente parada, como aquelas estátuas de rua, sem piscar nem me mexer. No começo achei estranho, mas depois entrei na brincadeira e até me diverti", contou.





Para Clara, o segredo do sucesso está em ser aberta a novas experiências, sempre respeitando seus próprios limites e conforto. A influenciadora destacou a crescente presença feminina entre os seguidores e revelou que muitos de seus assinantes buscam mais do que apenas conteúdo explícito.

"O número de mulheres tem crescido muito, o que é incrível. Elas buscam algo mais autêntico, menos impessoal, e que seja realmente feito por alguém real", afirmou. Para Clara, a conexão com seu público é essencial. "Dedico um tempo todos os dias para responder mensagens, ouvir feedbacks e até bater papo. Isso ajuda a criar um ambiente de troca e proximidade."