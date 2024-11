Reprodução/Instagram Luciano Szafir

Luciano Szafir causou alvoroço ao relembrar uma situação inusitada durante uma gravação, quando teve uma ereção inesperada. Em conversa descontraída com Sérgio Mallandro , em entrevista ao podcast Papagaio Falante , o ator e pai de Sasha Meneghel contou detalhes de um episódio que marcou a carreira.

Em entrevista, ele também fez referência ao tamanho da genitália ao ser questionado sobre a possibilidade de posar nu. Szafir, conhecido por ser discreto, mencionou que, em sua época de maior destaque, não houve convite para posar com uma página tripla na extinta revista G Magazine, mas sim para uma página dupla, fazendo uma brincadeira sobre seu corpo.





O ator ainda sugeriu que quem tivesse curiosidade sobre o assunto poderia perguntar para a atriz Alice Borges , com quem contracenou na minissérie Labirinto, exibida pela TV Globo em 1998.

Luciano relatou que em uma das cenas de nudez total com Alice, no primeiro dia de gravação, ele interpretava um gigolô que tentava aplicar um golpe do baú na personagem dela. "O tapa-sexo não chegou, então olhei para a Alice e disse: 'vou deitar em cima de você, tudo bem?'. A câmera não mostrou, mas a nudez apareceu", lembrou ele, explicando que teve que filmar a cena completamente nu, com a equipe de produção assistindo.

Em outro momento da entrevista, Szafir revelou que já havia passado por outras situações constrangedoras em gravações, incluindo uma cena de beijo em uma novela, onde se sentiu excitado enquanto contracenava na piscina com uma atriz. Ele também comentou sobre uma situação semelhante no palco de uma peça de teatro, onde novamente se viu em uma posição delicada.